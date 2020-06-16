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Черечень о ситуации с «Белгазпромбанком»: Бабарико нужно идти ва-банк

Недовольство правления «Газпрома» ситуацией, которая сложилась на «Белгазпромбанке», обосновано: российская кампания отстаивает свои активы в Беларуси.

 

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», потенциальный кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.
По его словам, неудивительно, что «Газпром» негативно отреагировал на обыски и смену правления белорусского банка.

«Силовые структуры Беларуси зашли на территорию частной собственности “Газпрома”. Любой собственник будет спасать свои активы при потенциальной возможности их потери в любой точке мира», - пояснил политик.

Черечень убежден, что большая ошибка экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который также баллотируется на пост главы государства, заключается в том, что он очень «плотно связал свою историю с политикой».

«Для нашей страны это бывает чревато. Что мы сейчас и наблюдаем. У него нет сейчас возможностей для манёвра и необходимо идти ва-банк», - добавил он.
При этом Черечень подытожил, что будет приложено максимум усилий «для победы и запуска демократических процессов в нашей стране».

Напомним, что 11 июня в главном здании Белгазпромбанка прошли обыски. Как сообщили в Комитете госконтроля РБ, было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь, «Газпромбанк» и «Газпром», являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. В заявлении уточняется, что назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления «Белгазпромбанка».
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