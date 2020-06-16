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Цепкало заявил о сборе 180 тысяч подписей

Бывший руководитель Парка высоких технологий и потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало собрал 180 тысяч подписей за свое выдвижение на пост главы государства.




Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».

К слову, Цепкало стал третьим участником президентской гонки, объявившем о сборе необходимого количества подписей. По последним данным, за действующего Президента Александра Лукашенко подписалось около миллиона человек, за экс-банкира Виктора Бабарико – 167 тысяч человек.

Напомним, президентские выборы пройдут 9 августа текущего года.
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