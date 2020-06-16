



"Подписи собраны, теперь нам нужно поехать в разные города и комиссии и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать. Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать", — приводит TUT.by слова Тихановской.





Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — ближайшая пятница, 19 июня.





Сергея Тихановского, мужа и руководителя инициативной группы претендентки, задержали 29 мая в Гродно на избирательном пикете после провокации. На него и еще нескольких человек завели уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Одного из задержанных обвиняют также в насилии в отношении сотрудника внутренних органов.





На даче Тихановских прошли обыски. Во время обыска только третья группа следователей нашла за диваном 900 тысяч долларов в пакете.





По "делу Тихановского" под стражей в Минске находятся Евгений Резниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.





Также милиционеры задерживают членов инициативной группы Тихановской. Например, 15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы. Более 10 членов инициативной группы подверглись преследованиям, задержаниям и административным наказаниям.





Ранее о сборе необходимого количества подписей заявляли Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Наталья Кисель (15 июня снялась с президентской гонки).