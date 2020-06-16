



Мигаш стал единственным послом из стран ЕС, который пренебрег рекомендованными в ЕС ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса и посетил парад в Минске на 9 мая, не согласовав при этом свои действия с МИД Словакии. Посол был отозван из Беларуси и уволен.





«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией», - сообщила пресс-служба президента.



