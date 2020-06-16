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За что Бабарико аплодировали в Бобруйске

15 июня Виктор Бабрико приехал в Бобруйск на пикет по сбору подписей. Поговорить с одним из самых популярных альтернативных претендентов на президентский пост собрались десятки человек.

На пикет по сбору подписей с участием экс-банкира пришли десятки человек.

Бобруйск, 15 июня. Радыё Свабода

Избранные моменты из общения экс-банкира с бобруйчанами, пишет gazetaby.com

О местном самоуправлении

— Я прекрасно понимаю, что Беларусь — это не только Минск и Минская область, — эти слова Бабарико были прерваны аплодисментами пришедших на пикет бобруйчан. — Это реально регионы.

По словам претендента на пост президента, кроме самих регионов лучше их ситуацию на местах не знает никто:

— Мы выступаем за то, чтобы в регионах было максимально расширено местное самоуправление. Вплоть до того, чтобы мэров городов должны выбирать сами люди. (Аплодисменты). Это очень важный момент.

Почему не стоит бояться реформ

Бабарико напомнил о страшилках, зазвучавших в адрес альтернативных кандидатов. Мол, придут со своими рефрмами и многих оставят без работы.

Он успокоил присутсвующих словами о том, что пенсию им платит не кто-то лично, а уполномоченные госорганы. Что нет государственных денег, а есть деньги, полученные из налогов всех граждан.

— Любое преобразование, любое изменение, которое предлагаем мы, оно будет опираться на ситуацию недопустимости ухудшения сегодняшнего положения.

При этом он подчеркнул, что «сегодняшнее положение никоим образом не хорошее»:

— Но ожидать, что любой другой пришедший сюда начнет реформы и станет еще хуже, это неправда.

О двух мирах

Экс-банкир рассказал, что любой желающий, выйдя на улицу, может увидеть реальную картину жизни. О которой не рассказывают в сюжетах на гостелеканалах, где живут счастливые и ни в чем не нуждающиеся учителя, и где врачи сами виноваты в том, что им чего-то не хватает.

— Я хочу, чтобы вы, включив телевизор 31 декабря, не слышали о том, что следующий год будет еще хуже, чем предыдущий. (Аплодисменты). На самом деле, очень правильно, когда следующий год будет лучше, чем предыдущий. Чуть-чуть, но лучше. 

Об объединении сил

Одна из участниц встречи попросила Бабарико («если мы вас изберем») не забыть о других — Цепкало и Тихановской.

В ответ прозвучало, что «мы за любое объединение», но при одном условии:

— У нас должен быть разделяемый образ будущего. Мы должны понимать, какую страну мы хотим увидеть. Если мы хотим увидеть страну процветающую, страну на самом деле для людей, в стране, где живет народ, а не народец, люди, которые не жили всю жизнь под плеткой, а свободные люди, то мы, конечно же, готовы объединяться.

Об уважении

Из толпы прозвучало, что людям надоело бесконечное хамство: «Мы хотели бы, чтобы нас называли на «вы», а не «тыкали» нам».

Бабарико на это заметил:

— Чувство уважения и самоуважения — это очень важно. Кто-то забывает о том, что есть возраст. И только сам человек выбирает себе людей, которым позволено говорить ему «ты». (Аплодисменты). Каждый из нас сам решает, кто нам будет «тыкать».
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