Она не работала в "Белгазпромбанке" и в компаниях, где проходили обыски, но является другом семьи политика.

Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли работники ДФР. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что Светлана задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.





На следующий день, 12 июня, Купреева была допрошена, но из СИЗО не освобождена. По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания.





Светлана Купреева никогда не работала ни в «Белгазпромбанке», ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и др. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана Купреева является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов г. Минска.









В настоящее время адвокату отказано в посещении Купреевой в СИЗО КГБ «в связи с коронавирусом» (уже около трех месяцев адвокатам отказывают в посещении клиентов в СИЗО КГБ, ссылаясь на профилактические меры; эти меры, однако, не являются препятствием для общения с заключенными ни для следователей, ни для оперативников).





Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, в установленный законом срок не рассмотрены.





Также сообщается, что в квартире производится процедура описи и ареста имущества Светланы Купреевой.





Светлана Купреева является не единственной задержанной, по другим случаям информация будет обновляться на сайте. Призываем сотрудников следственных органов строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства, а журналистов и правозащитников просим следить за развитием событий.





Сообщается, что штаб Бабарико обещает обнародовать информацию и о других задержанных.