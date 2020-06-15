Информация о возможной смене руководства «Белгазпромбанка» по решению белорусских властей появилась 11 июня, когда туда пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Это был сигнал для владельцев, то есть для «Газпрома», тест. Хотели посмотреть на их реакцию. Реакция оказалась не такой, как ожидали в Минске.





И тогда 14 июня Нацбанк принял решение ввести временную администрацию в «Белгазпромбанке», чтобы сменить руководство. Что грубо нарушает белорусские законы и международное право.





Потому что, согласно закону, Национальный банк может принять такое решение только в том случае, если банк находится на грани банкротства, его финансовое состояние угрожает вкладчикам и необходимо предотвратить банковский кризис. Но тут совсем не тот случай. «Белгазпромбанк» находится в хорошем состоянии, имеет стабильный доход, акционеры довольны. И уголовное дело не может быть причиной смены руководства.





Иными словами, российский владелец (Газпром) был лишен права управлять своим банком. То есть власти осуществили временный захват чужого имущества, временную национализацию.





И этот шаг белорусских властей никак не вытекал из спецоперации по нейтрализации оппонента Лукашенко на выборах Виктора Бабарика. Ведь ее смысл заключается в черном пиаре, дискредитации противника. Уголовное дело - всего лишь инструмент для достижения этой цели. И для этого не было необходимости в таком радикальном шаге.





Тогда почему Лукашенко пошел на беспрецедентную акцию, конфликт с Газпромом, рискуя отпугнуть всех иностранных инвесторов?





На мой взгляд, это решение следует рассматривать как ход в затяжном конфликте с «Газпромом». Сейчас между Минском и российской монополией есть два узла конфликта. Во-первых, белорусская сторона требует пересмотреть цены на газ для Беларуси в 2020 году. В связи с тем, что мировые цены на газ упали, Минск требует пересмотреть подписанный контракт, согласно которому Беларусь платит 127 долларов за тысячу кубометров. Газпром отказывается идти навстречу союзнику.





Во-вторых, российская сторона требует от Минска погасить долг в размере 166 миллионов долларов. Белорусская сторона, в свою очередь, отрицает наличие этого долга.









И теперь Лукашенко использует свою фирменную технику в таких конфликтах. Он берет заложников. Политзаключенные сыграли важную ​​роль во время длительного конфликта между официальным Минском и Западом. В 2013 году во время конфликта с российской компанией «Уралкалий» генеральный директор компании Владислав Баумгертнер был взят в заложники. Он был арестован в Минске, когда приехал на переговоры.





Теперь целый банк стал заложником. Мол, господин Миллер (председатель «Газпрома»), давайте поговорим о ценах на газ и долгах.





С белорусской стороны игра рискованная. Но раньше такой метод давал желаемый результат. Пока неизвестно, как все сложится на этот раз. Самый интересный вопрос сейчас - рискнет ли Лукашенко поехать в Москву на парад 24 июня.