Николая Статкевича повторно наказали административным арестом





Статкевича признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Решение вынесла судья Татьяна Мотыль. В зал суда Статкевича не привезли – его судили дистанционно, через скайп.





Это уже второй арест подряд –политик находится за решеткой с 31 мая.





Напомним, Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. 1 июня суд наказал Статкевича 15 сутками ареста.