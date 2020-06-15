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В Бресте задержан блогер и представитель избирательного штаба Светланы Тихановской Александр Кабанов

Кабанов также является активистом движения по борьбе с аккумуляторным заводом.


В Бресте задержан блогер, представитель избирательного штаба Светланы Тихановской и активист движения по борьбе с аккумуляторным заводом Александр Кабанов. Об этом «БГ» сообщил правозащитник Роман Кисляк. Напомним, недавно Кабанов переболел коронавирусом.


«Активисты движения по борьбе с заводом везли его в поликлинику – его туда вызвали. Он ее посетил. Стали поступать подозрительные звонки. Кабанов оставил телефон и попытался уйти от преследования и около 16.00 пропал. Позже мы выяснили, что он помещен в ИВС Ленинского РОВД», – рассказал правозащитник.

Причина задержания пока неизвестна. Роман Кисляк предположил, что это может быть связано с преследованиями блогеров по всей стране.

«Думаю, в поликлинику его вызвали специально по просьбе спецслужб, чтобы обнаружить его местонахождение и задержать», – сказал правозащитник.
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