



В Бресте задержан блогер, представитель избирательного штаба Светланы Тихановской и активист движения по борьбе с аккумуляторным заводом Александр Кабанов. Об этом «БГ» сообщил правозащитник Роман Кисляк. Напомним, недавно Кабанов переболел коронавирусом.









«Активисты движения по борьбе с заводом везли его в поликлинику – его туда вызвали. Он ее посетил. Стали поступать подозрительные звонки. Кабанов оставил телефон и попытался уйти от преследования и около 16.00 пропал. Позже мы выяснили, что он помещен в ИВС Ленинского РОВД», – рассказал правозащитник.





Причина задержания пока неизвестна. Роман Кисляк предположил, что это может быть связано с преследованиями блогеров по всей стране.





«Думаю, в поликлинику его вызвали специально по просьбе спецслужб, чтобы обнаружить его местонахождение и задержать», – сказал правозащитник.