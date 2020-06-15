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Глава Минобороны Беларуси посетит парад в Москве. А Лукашенко?

Также по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.


24 июня в российской столице запланирован торжественный военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На нём планирует присутствовать Министр обороны РБ Виктор Хренин, сообщила корреспонденту «РИА Новости»официальный представитель белорусского оборонного ведомства Наталья Гаврусик.

Стало известно, что Российской Федерацией были приглашены подразделения 19 армий мира. С нашей стороны в параде поучаствует рота почетного караула. Белорусские военные уже прибыли на российскую территорию. А вот будет присутствовать на параде президент Александр Лукашенко, пока не известно, хотя в конце марта он своё присутствие подтвердил лично.


Торжества запланированы на 24 июня, потому что ровно 75 лет назад в этот день состоялся первый парад Великой Победы. По Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
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