Бабарико собрал толпу людей в Бобруйске
Потенциальный кандидат в президенты в понедельник посетил пикет в этом городе, на котором собирались подписи за его выдвижение.
Трансляции с места событий ведет Радио Свобода.
Бабарико высказался о ситуации в стране и о перспективах, ответил на вопросы присутствующих.
После обысков и задержаний в "Белгазпромбанке", которым Бабарико руководил 20 лет, политик записал обращения к избирателям на случай своего задержания. По этому делу задержаны 15 человек, их обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Руководитель Комитета госконтроля заявил, что есть доказательства причастности к нему и Виктора Бабарико.
19:33 15/06/2020
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