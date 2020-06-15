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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Бабарико собрал толпу людей в Бобруйске

Потенциальный кандидат в президенты в понедельник посетил пикет в этом городе, на котором собирались подписи за его выдвижение.


Трансляции с места событий ведет Радио Свобода.

Бабарико высказался о ситуации в стране и о перспективах, ответил на вопросы присутствующих.

После обысков и задержаний в "Белгазпромбанке", которым Бабарико руководил 20 лет, политик записал обращения к избирателям на случай своего задержания. По этому делу задержаны 15 человек, их обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Руководитель Комитета госконтроля заявил, что есть доказательства причастности к нему и Виктора Бабарико.
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