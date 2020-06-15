+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Юрия Губаревича вызывают в суд

Одного из участников президентской гонки в Беларуси вызывают в суд. На Юрия Губаревича составлен протокол за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий.


Потенциального кандидата в президенты Беларуси, руководителя движения «За свободу» Юрия Губаревича вызывают в суд. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Губаревич.

«Нават не збіраюцца чакаць завяршэння этапу збору подпісаў», – написал политик.

Судя по «повестке», на Губаревича составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Заседание назначено на утро 20 июня.

К слову, несколько дней назад Юрий Губаревич выступил с инициативой проведения совместного митинга, на котором белорусы смогут выразить несогласие с действиями властей во время избирательной кампании, и призвал объединиться под этой идеей других претендентов в президенты.

Проведение такого митинга он назвал демонстрацией несогласия и добавил, что в Беларуси продолжает разворачиваться брутальный сценарий избирательной кампании-2020. По его мнению, подтверждением тому служат задержание и уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и его сторонников, преследование соратников Виктора Бабарико, унижение соперников и угрозы избирателям со стороны главы государства.


«Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераменаў у адным месцы, аб’яднаных адной мэтай, – гэта найлепшы адказ на прававое бязмежжа, якое робіць сённяшняя ўлада», – считает Губаревич.

Кстати, после регистрации его инициативной группы политик заявлял, что в условиях пандемии его команда не будет собирать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей, а избирательную кампанию будет использовать как легальную возможность проведения пикетов.  

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершится 19 июня.
По мат. "Брестской газеты"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru