Юрия Губаревича вызывают в суд

«Нават не збіраюцца чакаць завяршэння этапу збору подпісаў», – написал политик.

Судя по «повестке», на Губаревича составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Заседание назначено на утро 20 июня.





К слову, несколько дней назад Юрий Губаревич выступил с инициативой проведения совместного митинга, на котором белорусы смогут выразить несогласие с действиями властей во время избирательной кампании, и призвал объединиться под этой идеей других претендентов в президенты.





Проведение такого митинга он назвал демонстрацией несогласия и добавил, что в Беларуси продолжает разворачиваться брутальный сценарий избирательной кампании-2020. По его мнению, подтверждением тому служат задержание и уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и его сторонников, преследование соратников Виктора Бабарико, унижение соперников и угрозы избирателям со стороны главы государства.









«Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераменаў у адным месцы, аб’яднаных адной мэтай, – гэта найлепшы адказ на прававое бязмежжа, якое робіць сённяшняя ўлада», – считает Губаревич.





Кстати, после регистрации его инициативной группы политик заявлял, что в условиях пандемии его команда не будет собирать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей, а избирательную кампанию будет использовать как легальную возможность проведения пикетов.





Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершится 19 июня.



