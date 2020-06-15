



"У российской стороны здесь нет иного маневра, кроме того, как оспаривать процедуру назначения нового управляющего. Политизировать эту ситуацию Москва, полагаю, не станет. Баланс российско-белорусских связей очень хрупок, и базируется на отношении двух президентов, и целиком от этих отношений зависит. Ни Минск, ни Москва не могут пойти слишком далеко в ухудшении отношений. Поэтому я не предвижу здесь какого-либо межгосударственного конфликта", - сказал Павловский в понедельник " Интерфаксу ".





Вместе с тем, Лукашенко не откажется от варианта предложить белорусским избирателям версию о том, что его главный конкурент способствовал "иностранному вмешательству", считает эксперт.





"Уже давно достаточно ясно, что президент Лукашенко будет разыгрывать карту "российского вмешательства" в выборы. Для этого "Белгазпромбанк" даже формально является весьма удобной зацепкой. Александр Григорьевич, похоже, не намерен отказываться от такой версии, и, полагаю, будет ее фокусировать при приближении к дате голосования", - сказал собеседник агентства.





По его оценке, Лукашенко старается предстать перед белорусской аудиторией как "принципиальный лидер", способный задеть как своих прозападных конкурентов, так и тех, кто ориентирован на тесные связи с Россией.





"Одних своих оппонентов он обвиняет во вмешательстве со стороны Запада, а своего центрального оппонента решил представить "марионеткой Москвы". В целом, полагаю, такой расклад не обещает ничего хорошего господину Бабарико", - сказал Павловский.





В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ, эксперт по внутриполитическим процессам на постсоветском пространстве Владимир Жарихин полагает, что основной мотив Лукашенко в данной ситуации в том, чтобы удалить с президентской гонки своего основного конкурента.





"Белорусский лидер видит, что впервые его главным оппонентом на выборах становится сторонник развития связей с Москвой, а не прозападный либерал, как это было раньше. С такими конкурентами господин Лукашенко легко расправлялся, а "пророссийских" кандидатов до выборов не допускал", - сказал Жарихин.





"Сейчас так не получилось, и бывший глава "Белгазпромбанка" действующему президенту опасен тем, что выступает за сохранение отношений с Россией. Вариант, при котором многие белорусские избиратели могли бы отдать свои голоса в пользу Бабарико, представляется вполне реальным. Очевидно, что Лукашенко такой вариант не устраивает", - считает эксперт.









В Беларуси намерены обнародовать "факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела" в связи с делом "Белгазпромбанка", заявили в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".





По сообщениям СМИ, в минувший четверг Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что проводит обыск в "Белгазпромбанке", возбуждены уголовные дела.





Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.





"Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.





Бабарико также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей. Он возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.





Между тем, Национальный банк Беларуси (НББ) накануне в воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк".





"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком", - говорится в пресс-релизе.





Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси).





В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Беларуси."Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены", - отмечается в пресс-релизе.









В Нацбанке считают, что с учетом принятого решения "будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".





"При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", - отмечается в пресс-релизе.







