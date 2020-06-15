



Оппозиционные политики потребовали от КГБ и ЦИК принять меры и предупредить Александра Лукашенко о недопустимости нарушения белорусского законодательства.





“Народ Беларуси — единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Так гласит Конституция. 9 августа должны состояться президентские выборы. Но один из претендентов на пост президента — Александр Лукашенко — заявил, что откажется подчиниться воле народа, если народ изберет другого президента. Понимая, что лишился поддержки людей, Лукашенко впал в истерику. Он грозит расстрелами и публично злоупотребляет своими полномочиями, раздавая указания чиновникам организовывать репрессии против своих оппонентов”, — говорится в заявлении ОГП.





Политики призвали Генеральную прокуратуру “проверить действия гражданина Лукашенко на предмет нарушений, предусмотренных Ст. 342, 357, 361, 424 Уголовного кодекса, а также приготовлений к действиям, предусмотренным Ст. 382 Уголовного кодекса, так как в его заявлениях содержатся призывы к нарушению законодательства, а также декларация намерений по организации противоправных действий, предусмотренных вышеперечисленными статьями, а также остановить репрессии против Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало”.









А от КГБ в ОГП потребовали “вынести гражданину Лукашенко официальное предостережение о недопустимости совершения действий, угрожающих национальной безопасности страны, в том числе призывов к нарушению законов, к незаконному применению оружия против гражданских лиц, что может вызвать массовые беспорядки, заявления о намерении незаконно присвоить полномочия в случае избрания другого кандидата, отказа от передачи власти в соответствии с Законом”.





В ОГП предлагают ЦИК “вынести претенденту на статус кандидата в Президенты Лукашенко предупреждение за вышеуказанные действия и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты”.