Армянским другом Лукашенко заинтересовались силовики

Лукашенко в Армении, 2013 год





По итогу он не был задержан. При этом около 100 его сторонников подверглись административному задержанию из-за митинга в поддержку Царукяна, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, передает tut.by





Вчера в особняке Царукяна был произведен обыск, а сам он был вызван на допрос в СНБ, где оставался более восьми часов.





СНБ распространила три сообщения в связи с тремя разными уголовными делами, пишет news.am.





Первое из уголовных дел касается незаконных действий, имеющих отношение к принадлежащему Царукяну казино «Шангри-Ла». Игорное заведение функционировало с 2010 года без лицензии, в результате чего государству был причинен ущерб в размере более 29 млрд драмов (примерно 61 млн долларов).





Второе дело относится к раздаче избирательных взяток во время парламентских выборов 2017 года. Еще одна претензия касается "незаконным образом оформленного отчуждения территории принадлежащему Царукяну ЗАО «Нью».





Лидер политической партии подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением. «Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства], то все это носит политический характер», — заявил журналистам политик.









5 июня Царукян призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку. «Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы», — сказал он тогда.





14 июня впервые с момента прихода к власти Пашиняна в мае 2018 года люди вышли на улицы с требованием его отставки. В итоге около 100 человек были задержаны. После составления протоколов их отпустили. Дело в том, что в Армении продолжает действовать режим чрезвычайного положения и любые массовые мероприятия запрещены.



