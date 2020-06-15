Армянским другом Лукашенко заинтересовались силовики
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян воскресенье 14 июня провел на допросе в Службе национальной безопасности (СНБ) в связи с рядом возбужденных против него уголовных дел.
Лукашенко в Армении, 2013 год
По итогу он не был задержан. При этом около 100 его сторонников подверглись административному задержанию из-за митинга в поддержку Царукяна, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, передает tut.by
Вчера в особняке Царукяна был произведен обыск, а сам он был вызван на допрос в СНБ, где оставался более восьми часов.
СНБ распространила три сообщения в связи с тремя разными уголовными делами, пишет news.am.
Первое из уголовных дел касается незаконных действий, имеющих отношение к принадлежащему Царукяну казино «Шангри-Ла». Игорное заведение функционировало с 2010 года без лицензии, в результате чего государству был причинен ущерб в размере более 29 млрд драмов (примерно 61 млн долларов).
Второе дело относится к раздаче избирательных взяток во время парламентских выборов 2017 года. Еще одна претензия касается "незаконным образом оформленного отчуждения территории принадлежащему Царукяну ЗАО «Нью».
Лидер политической партии подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением. «Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства], то все это носит политический характер», — заявил журналистам политик.
5 июня Царукян призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку. «Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы», — сказал он тогда.
14 июня впервые с момента прихода к власти Пашиняна в мае 2018 года люди вышли на улицы с требованием его отставки. В итоге около 100 человек были задержаны. После составления протоколов их отпустили. Дело в том, что в Армении продолжает действовать режим чрезвычайного положения и любые массовые мероприятия запрещены.
Гагик Царукян известен как один из богатейших предпринимателей Армении и большой друг Лукашенко. Когда-то он подарил Коле Лукашенко белых львят и бочку коньяка на свадьбу и т.п. А белорусское посольство в Аримении находится фактически на принаждежащей ему земле.
"Белорусский партизан"
14:56 15/06/2020
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