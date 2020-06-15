+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Жена Северинца: Павла пытают на сутках

Жена Павла Северинца Ольга сообщила в своем фейсбуке о пытках в отношении ее мужа по время отбытия ареста.

Ольга и Павел Северинцы, архивное фото

"Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом и сказал, что Павлу дали еще 2 протокола по 15 суток - всего получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно. 

Паша просит, чтобы передали ему передачу хоть какую-то, но мы не можем этого сделать, так как передачи не принимают.

Я очень прошу, если как-то можно повлиять на то, что с ним делают, помогите, так как его там убьют", - написала Ольга Северинец.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru