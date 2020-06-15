Эдуарда Пальчиса. Он осужден на 15 суток ареста за участие в легальном пикете по сбору подписей на Комаровке. Причем он даже не собирал подписи, а только снимал все на видео. Как передает spring96.org , в суде Октябрьского района Минска рассматривалось дело в отношении блогера. Он осужден на 15 суток ареста за участие в легальном пикете по сбору подписей на Комаровке. Причем он даже не собирал подписи, а только снимал все на видео.





В суде Советского района рассматривалось дело youtube-блогера Владимира Цыгановича (MozgON).





Он уже отбывает арест, поэтому суд проходил по Skype. Блогера обвиняли в том, что участвовал в акции у входа в Комаровский рынок 31 мая. По словам свидетеля, Цыганович якобы «выкрикивал лозунги, проявлял неуважение к властям», а также выкрикивал «Жыве Беларусь!» и «Свободу Тихановскому!».





В итоге судья также наказал блогера очередным арестом на 15 суток.





Блогера Николая Масловского также наказали 15 сутками ареста и забрали отбывать наказание прямо из зала суда.





Также в Минске проходят дистанционные суды над Николаем Статкевичем, Максимом Винярским. Судит Статкевича в суде Московского района судья Татьяна Мотыль.







