Дипломатический скандал: Россия выслала сотрудников посольства Чехии
МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию.
Так российские власти ответили на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня. Сотрудников российского посольства выслали из-за скандала, связанного с угрозами чешским политикам.
В начале апреля, как сообщало чешское издание Respect, в Прагу прибыл российский дипломат, который собирался отравить рицином чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу. Как писал The Insider, яд доставил и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.
Источник: meduza.io
12:33 15/06/2020
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