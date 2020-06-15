Дипломатический скандал: Россия выслала сотрудников посольства Чехии

Так российские власти ответили на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня. Сотрудников российского посольства выслали из-за скандала, связанного с угрозами чешским политикам.





В начале апреля, как сообщало чешское издание Respect, в Прагу прибыл российский дипломат, который собирался отравить рицином чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу. Как писал The Insider, яд доставил и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.