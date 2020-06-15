В Беларуси установилась военная диктатура?

Павел Усов, о чем он пишет на сайте Политолог и аналитик, доктор политических наук, о чемон пишет на сайте Белсат





Белорусское общество переживает внутреннюю эволюцию, оно постепенно, осознавая необходимость перемен в стране, превращается из обывателей в граждан. Но несмотря на определенный политический оптимизм части населения, на подъем, веру в новых лидеров, ощущается глубокий дефицит солидарности, который не позволяет сопротивляться давлению властей.





Политическая солидарность – это коллективное осознание общих интересов и целей, внутренняя готовность их защищать даже в ущерб собственным.





Солидарность – это единственное условие выживания общества, его способность противостоять политическим угрозам, способность защищать и защищаться.





Режим Лукашенко стал угрозой для общества, и понимание этого начинает постепенно захватывать сознание белорусского населения, но чтобы справиться с этой угрозой не достаточно лидера, не достаточно выборов и голосования, необходима внутренняя социальная гражданская сплоченность, общность мыслей и действий.





Авторитарные системы всегда опираются на силу, но при этом одним из важных элементов их стабильности является электоральная поддержка хотя бы 30-40% населения. Нынешняя кампания в Беларуси показала, что Лукашенко практически полностью ее потерял. Восстановить поддержку и лояльность он уже не сможет.





Электоральный авторитарный режим в течение нескольких дней переформатировался в исключительно милитаристский. Фактически мы имеем военную диктатуру.





Она просуществует до тех пор, пока система в состоянии обеспечить себе лояльность со стороны силовиков и сохранить дефицит социальной солидарности в обществе.





Дефицит солидарности обусловлен тем, что обывательское сознание в наших людях все еще доминирует и ограничивает возможности гражданской активности. Семья, дом, работа, машина, кредит, друзья и шашлыки – составляют основу обывательского сознания. Это жизненная формула большинства, и ее реализация зависит от собственных ежедневных действий и образа мыслей.









В случае с белорусами, успех этих практик также зависит от способности сосуществовать с властью и выполнять ее требования. Лояльность по отношению к власти подкрепляется страхом и чувством беззащитности, которое сам человек преодолеть не сможет.





В свою очередь, достижение политических свобод и п в (в том чи е право выбора) – коллективные практики и ценности. Они требуют общих усилий и действий и толкают на прямую конфронтацию с властью.





Понимание этого является основой гражданского сознания, которое базируется на взаимном доверии, на вере в то, что тот другой, кого ты не знаешь, думает также и готов жертвовать своими интересами ради тебя, как и ты ради него.





Вся эта сеть психологических и политических связей, которые должны укрепляться и проявляться каждый день – является общественной солидарностью. Сила и эффективность авторитаризма как раз заключается в том, что он разрывает и парализует эти связи, заталкивает гражданина в клетку обывательского сознания.





Сейчас очевидно, что политическая система столкнулась с небывалым внутренним кризисом, но она продолжает демонстрировать силу, запугивать, арестовывать активистов, угрожать тем, кто взял на себя ношу лидерства.





С другой стороны, население все более открыто выражает свое недовольство, отмечается сильная электоральная поддержка для оппонентов власти, в некоторой степени произошла ее визуализация – «подписная революция».





Но пока эта поддержка не переросла в структурную, общенациональную силу, которая бы могла блокировать действия режима. Недовольство проявляется и выражается в рамках отведенных ритуалов-практик: подписи, агитация, голосование, а поэтому быстро подавляется.





Без широкого гражданского действия, движения, которое бы объединяло людей во всех сферах общественно-политической жизни, ритуалы останутся ритуалами и не произведут перемен, сколько бы их не повторяли.





Гражданское действие есть выражением солидарности, есть ничто иное как способность граждан защищаться от государственного насилия, произвола, как на уровне отдельного коллектива, так и на уровне города, всей страны.





Гражданское движение на уровне коллектива (врачи, студенты, учителя, рабочие) заключается в способности данного сообщества защитить свои интересы, отдельных своих членов, которых коснулись политические гонения и репрессии.





Самый эффективный способ защиты – это забастовка, которая парализует работу того или иного учреждения. В свою очередь, гражданское сознание, чувство солидарности должно подвигнуть коллективы остальных учреждений (предприятий, ВУЗов, больниц, школ) на всеобщие акции поддержки.





Именно так должны были действовать учителя белорусских школ, чтобы поддержать педагога Анну Северинец.





Именно так должны были действовать врачи белорусских больниц, чтобы защитить Сергея Лазаря, Павла Палейчика и других медиков, которые осмелились говорить правду об эпидемии в Беларуси.





Но дефицит солидарности удерживает сообщества в пассивном состоянии и позволяет государству расправляться с любым неугодным – от студента до кандидата в президенты. В свою очередь, политические лидеры должны укреплять и расширять ощущение и проявления солидарности.





Граждане должны быть солидарны, если они хотят перемен. Других способов нет. Для этого не нужны особые структуры, для этого нужна коллективная воля и коллективная смелость, единство мыслей и ожиданий.





Против гражданского действия репрессивное государство бессильно. Гражданское действие способно парализовать практически любую авторитарную систему и заставить пойти на уступки, разрушить тираническую власть.









Если белорусские граждане в своем большинстве готовы к переменам и хотят честных выборов, если они хотят защитить тех, кого считают своими лидерами, они должны решиться на гражданское действие, на действие солидарности в каждом коллективе, на каждом предприятии В ОДИН ДЕНЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ - ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ.





Не ждите, что те, кто вступил в президентскую кампанию, способны противостоять авторитарному государству и сломить систему. Это может сделать только сплоченное общество граждан, сделать это быстро, без столкновений на улицах городов.





Достаточно только одного действия – солидарности.