Звезда Playboy поддержала Бабарико: Нас держат в заложниках 26 лет

Экс-ведущая ОНТ, в прошлом звезда Playboy и победительница голландской версии «Последнего героя» Саша Павлова разместила в своем Facebook фото профиля с отметкой в поддержку сильнейшего претендента на пост президента.