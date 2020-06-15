Звезда Playboy поддержала Бабарико: Нас держат в заложниках 26 лет
Экс-ведущая ОНТ, в прошлом звезда Playboy и победительница голландской версии «Последнего героя» Саша Павлова разместила в своем Facebook фото профиля с отметкой в поддержку сильнейшего претендента на пост президента.
Павел Сыроежкин – ее супруг – в комментариях пошутил: «Тебя взломали? Моргни, если тебя держат в заложниках!».
На что теледива серьезно ответила: «В заложниках держат всех нас, лет 26 уже».
Источник: gazetaby.com
11:08 15/06/2020
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