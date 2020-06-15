Чекисты прибирают власть к рукам: где они заправляют кроме КГБ

UDF.BY перечисляет чекистов, которые сегодня занимают влиятельные посты.





Игорь Сергеенко





Александр Лукашенко назначил бывшего первого зампредседателя Комитета госбезопасности главой Администрации президента полгода назад. За это время цельного впечатления об Игоре Сергеенко не сложилось: как настоящий чекист он предпочитает держаться в тени, избегая давать публичные оценки по тому или иному поводу.





При этом понятно, что у главы «политического штаба» Лукашенко власти немало. Он контролирует исполнение поручений руководителя страны и готовит предложения по кандидатурам на важнейшие посты в стране.





Иван Тертель









Еще один бывший зампредседателя КГБ совсем недавно стал новым руководителем Госконтроля. Иван Тертель начал с места в карьер: его подчиненные инициировали «дело Белгазпромбанка», которое может привести к лишению свободы претендента на президентский пост Виктора Бабарико.





Вероятно, при Тертеле Госконтроль станет еще более влиятельной структурой, сотрудников которой будут опасаться руководители предприятий как государственной, так и частной форм собственности.





Напомним также, что руководитель Госконтроля входит в президиум правительства.





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Дмитрий Гора









Дмитрий Гора проработал в белорусском КГБ почтри тридцать лет, последние десять из которых являлся главным следователем ведомства (начальником следственного управления).





Новый пост он, как и Игорь Сергеенко, получил полгода назад. Дмитрий Гора стал заместителем генерального прокурора. Самая популярная догадка – чекиста назначили «смотрящим» в ведомство Александра Конюка.









Владимир Арчаков









Уроженец Екатеринбурга в белорусском КГБ дослужился до руководителя Витебского областного управления. В 2014 году Владимир Арчаков был назначен заместителем госсекретаря Совета Безопасности. Теперь он является, пожалуй, самым опытным человеком в руководстве Совбеза.





Арчаков – один из авторов Концепции информационной безопасности.





Казус Вакульчика





При перечислении чекистов, занявших важнейшие посты во власти, нельзя обойти вниманием персону действующего председателя КГБ Валерия Вакульчика. Можно сказать, что по меркам выстроенной Лукашенко системы он руководит Комитетом госбезопасности невероятно долго – с 2012 года.





В связи с этим возникла необычная ситуация. С одной стороны Лукашенко во многом опирается на председателя КГБ, который и с коррупцией помогает бороться, и во время выборов стоит на охране режима.





С другой стороны, влияние Вакульчика начинает носить угрожающие масштабы. На данный момент в руководство Администрации президента, Совбеза, Госконтроля и Генпрокуратуры входят люди, которые работали его подчиненными в КГБ.









Это явный вызов для системы сдержек и противовесов, выстроенной Лукашенко для обеспечения его непререкаемого авторитета.