SIPRI: Россия и США на пороге новой ядерной гонки





Напряжение в отношениях России, США и Китая наряду с отсутствием прогресса в переговорах о соглашениях по контролю за вооружениями грозят привести к новой ядерной гонке. Об этом предупреждают авторы доклада, опубликованного в понедельник, 15 июня, Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI).





Ядерным соглашениям РФ и США скоро придет конец?





Одним из тревожных сигналов стало истечение в августе прошлого года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. США и Россия не смогли договориться о его продлении или новом аналогичном договоре. Вашингтон обвинял Москву в создании крылатой ракеты 9М729, которая не соответствует нормам ДРСМД. Российская сторона отвергала все обвинения и выдвигала ответные претензии.





Другая плохая новость - отсутствие какого-либо прогресса в переговорах о продлении еще одного российско-американского соглашения - по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оно истекает в феврале 2021 года. Как отмечает SIPRI, администрация Дональда Трампа настаивает на участии КНР в новом договоре. Но китайские власти отказываются даже вести переговоры на сей счет. "Эра двусторонних соглашений России и США по контролю за ядерным вооружением может подойти к концу", - констатирует эксперт SIPRI Шеннон Кайл.





Модернизация ядерного арсенала





Примечательно, что общие запасы ядерного оружия в мире сокращаются. SIPRI оценивает число ядерных боеголовок в 13 400 штук - почти на 500 меньше, чем годом ранее. В основном, сокращение происходит за счет списания устаревшего вооружения Россией и США, на которых приходится 90 процентов мирового ядерного арсенала. Еще подобными боезарядами обладают Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.





В то же время Москва и Вашингтон активно модернизируют свое ядерное оружие, предупреждают авторы доклада. "Обе страны отвели ядерному оружию новую или расширенную роль в своих военных планах и доктринах, что отражает значительный разворот от существовавшего после холодной войны тренда на постепенную маргинализацию ядерных вооружений", - отмечается в документе.









Пандемия поможет преодолеть разногласия?





В целом, авторы доклада SIPRI рисуют нерадужную картину. Эксперты указывают на потерю динамики в консультациях по денуклеаризации Северной Кореи и фактический провал ядерной сделки с Ираном. И все это - на фоне завершения ДРСМД и зашедших в тупик переговоров по СНВ-3.









"Утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений", - предостерегает Шеннон Кайл из SIPRI.





Градус напряжения и разногласий в международной политике, прежде всего, между Китаем, Россией и США вызывает серьезную обеспокоенность, пишут авторы доклада. Надежду на изменение ситуации может дать, как ни странно, пандемия коронавируса SARS-CoV-2.





"Вспышка COVID-19 подчеркивает месседж, что глобальные вызовы сегодня требуют сотрудничества ради безопасности человечества и международной стабильности", - резюмируют аналитики SIPRI.