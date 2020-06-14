Менее чем через два месяца в Беларуси состоятся шестые президентские выборы. Впервые с 1994 года избирательная кампания стала интересным событием. В обществе появилась надежда, что через тайное волеизъявление можно поменять главу государства.





Избрание 26 лет назад Александра Лукашенко было разрешением кризисной ситуации, которой была охвачена пережившая свое время старая советская система, и протестным голосованием против премьера Вячеслава Кебича. За прошедшие четверть века сменились поколение и время. Телевизор, который помог оппозиционному депутату Лукашенко победить в 1994 году, вышел из моды. Долгие годы режим устойчиво балансировал, поддерживая минимальные базовые потребности для существования человека. Происходящие в белорусском обществе тектонические сдвиги вызваны застоем, деградацией и стремлением к обновлению.





Среди участников нынешней предвыборной гонки наибольшее беспокойство у властей вызывают «выскочившие из-под плинтуса» бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Феноменом избирательной гонки стали почти километровые многочасовые очереди в десятках белорусских городов во время сбора подписей за жену блогера Сергея Тихановского и других альтернативных кандидатов. Тем самым граждане выражают вотум недоверия действующему президенту.





Опросы, которые были проведены на популярных белорусских сайтах, показали удивительные цифры – до 57% за Бабарико, а Лукашенко оказался лишь на четвертой позиции с результатом от 3 до 7%. После публикации этих данных Мининформации запретило любые социсследования рейтинга главы государства в интернете.





Ожидается, что Виктор Бабарико сможет собрать более 500 тыс. подписей. С таким достижением он уже фактически стал народным лидером и головной болью для власти. Решается вопрос, как не допустить банкира к выборам. С подачи главы государства на кандидата началась информационная атака, оказывается давление через соратников, проходят обыски в банке и у членов инициативной группы. Пытаясь устранить соперников, Лукашенко не будет стесняться в средствах и методах.





Возможный недопуск двух основных кандидатов, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в избирательный бюллетень автоматически приведет к утрате Лукашенко легитимности в глазах собственного народа, а также поставит под сомнение признание выборов не только со стороны Запада, но и России.





Ведь подписавшись под итогами при масштабных фальсификациях, Москва окажется в неудобном положении. Лукашенко станет триумфатором, единственным в мире политиком, который в состоянии публично унижат Кремль, получая взамен поддержку и финансирование. На Западе белорусский руководитель остается нерукопожатным политиком, но в последнее время он стал идеальным копьем против России. Поэтому не исключено, что на этот раз Вашингтон, а вслед за ними и европейские страны могут смягчить свою позицию.





В Беларуси распространено мнение, что Лукашенко держится у власти только благодаря Кремлю. В этом есть некоторая доля истины. Ресурсная поддержка белорусской экономики со стороны России на протяжении двух десятилетий позволяла поддерживать высокий жизненный уровень населения, что отражалось и на рейтинге действующего руководителя. В последние годы субсидирование белорусской экономики сокращается, а сверхвысокая зависимость от одного рынка подрывает основы безоблачной стабильности. Кроме того, Александр Лукашенко со временем утратил возможности решать вопросы в Москве, неоднократно подтверждая свою полную недоговороспобность. Данный факт невозможно скрыть даже под гримом дипломатической пудры.





Александр Лукашенко в последнее время выглядит немного напуганным, но на публике пытается демонстрировать, что ситуация под контролем. Команду президента покинул премьер-министр, также бывший банкир Сергей Румас, который, вероятно, не прошел кастинг на лояльность. Еженедельно на совещаниях с людьми в погонах глава государства пугает население «майданами», «боевиками» и угрожает жестоко расправиться со всеми несогласными. Становится очевидно, что, не имея возможности нарастить свой рейтинг, Александр Лукашенко выбрал силовой сценарий сохранения власти, что может иметь самые непредсказуемые последствия.





По традиции репрессии против своих политических конкурентов Лукашенко будет прикрывать ссылками на Россию, чтобы уйти от критики со стороны Запада. Белорусское телевидение ведет невиданную по размаху информационную кампанию в пользу действующего главы государства, чем откровенно нарушает избирательное законодательство. Лукашенко пытается выставить себя в роли жертвы якобы имеющего место вмешательства «российских олигархов» в белорусские выборы. Прошедшие обыски в Белгазпромбанке, акционерами которого являются «Газпром» и «Газпромбанк», – это очевидное желание белорусской власти втянуть Россию в избирательную кампанию. Раскручивается версия о российском следе найденных под диваном на даче у блогера Сергея Тихановского 900 тыс. долл. По одной из версий, задача уличного активиста заключается в «выпускании пара» недовольных властью граждан, с чем он пока справляется. Аресты нескольких сотен человек и собранные подписи за жену блогера позволяют власти сформировать поименный список потенциальных участников протеста. Но, как показывает практика, уличные акции могут пойти не по сценарию, а то и вовсе возникнуть спонтанно, как недавно в США.





Белорусский руководитель любым способом пытается заручиться публичной внешней поддержкой. На прошедшем в мае виртуальном саммите лидеров ЕАЭС он сообщил, что ждет всех глав государств осенью в Минске, тем самым подчеркнув свое переизбрание как свершившийся факт. В официальном пресс-релизе, распространенном белорусской стороной по итогам недавнего телефонного разговора с лидером Китая, было подчеркнуто, что Си Цзиньпин поддерживает Лукашенко и уверен в его победе на выборах. Предстоящая встреча с Сергеем Лавровым в Минске, визит на Парад Победы и запуск БелАЭС будут использованы государственными СМИ как безоговорочный факт публичной поддержки со стороны Кремля кандидатуры Александра Лукашенко.





За два месяца до дня голосования невозможно однозначно предсказать, как на этот раз закончатся президентские выборы. В Белоруссии на текущий момент сложилась предреволюционная ситуация, которая либо рассосется, либо в августе может повториться аналогичный армянскому сценарий смены власти. Нужно быть готовым к совершенно неожиданным исходам. Все в руках исключительно белорусского народа и первого президента Лукашенко, который еще может сказать свое последнее слово в этой «вакханалии».