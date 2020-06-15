Осталось пять дней до завершения сбора подписей в поддержку тех, кто решил принять участие в президентских выборах в Беларуси. Подписная кампания выявила фаворитов и уже показала, кого белорусские власти считают наиболее неудобными оппонентами президента Александра Лукашенко. Таких пытаются нейтрализовать с помощью уголовных дел и компромата. При этом в Минске уже не намекают, а открыто говорят о «российском следе» в предвыборной игре против господина Лукашенко.





С 20 июня по 4 июля претенденты на пост президента Беларуси должны сдать в ЦИК собранные в свою поддержку подписи. После этого у Центризбиркома будет две недели на их рассмотрение и регистрацию в качестве кандидатов тех, к кому не возникло вопросов. Подписи собирали инициативные группы 15 претендентов. Рекорд у действующего президента — Александр Лукашенко сообщил, что за него собрано около 1,5 млн подписей. На втором месте — 330 тыс. подписей — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. В пресс-службе бывшего замминистра иностранных дел Валерия Цепкало “Ъ” сообщили о 180 тыс. подписей. Необходимый минимум в 100 тыс. также преодолела супруга блогера Сергея Тихановского Светлана.





Завершающаяся подписная кампания из технической процедуры сразу превратилась в политическое противостояние.

Популярный блогер Тихановский, помогавший жене собирать подписи, превращал каждый пикет по сбору подписей в предвыборное антипрезидентское шоу. Александра Лукашенко он называл «тараканом», которого нужно остановить. На собрания с его участием, проходившие под лозунгом «Стоп таракан!», люди приносили тапочки — народное средство против насекомых.









Власть не стала это долго терпеть: 29 мая блогера и его сторонников задержали, а потом арестовали. Сергея Тихановского, который в интервью “Ъ” заявлял, что без массовых протестов против власти эти выборы не обойдутся, сейчас обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В доказательство недобрых намерений блогера силовики также предъявили $900 тыс., найденные во время обыска у него в загородном доме.





После ареста мужа Светлана Тихановская призвала сторонников не проводить какое-то время пикеты по сбору подписей в крупных городах, включая Минск,— во избежание провокаций. Впрочем, политический обозреватель Артем Шрайбман в беседе с “Ъ” высказал мнение, что госпожу Тихановскую ЦИК в итоге кандидатом не зарегистрирует — именно из-за нацеленности ее команды на протест:





Насчет Тихановской понятно — ее регистрировать не будут, чтобы не давать легальных поводов протестовать».





Эксперт пропрезидентского республиканского общественного движения «Белая Русь» Петр Петровский констатирует: «Фактически сегодня вся команда Тихановского разгромлена». Он называет это логичной реакцией власти на ситуацию, когда «группа людей начинает целенаправленно провоцировать, нарушать избирательное законодательство, запугивать сотрудников правоохранительных органов, давить на вертикаль и просто-напросто дестабилизировать обстановку». «Тут, конечно, руководство страны решает, что это нужно на корню пресечь»,— сказал Петр Петровский “Ъ”.





Проблемы с законом возникли не только у Сергея Тихановского. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. пришли с обысками в Белгазпромбанк (по 49,8% акций у российских компаний — «Газпрома» и Газпромбанка). Этот банк до решения выдвинуться в президенты Беларуси 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, теперь жестко критикующий президента Лукашенко. Обыски прошли еще в нескольких компаниях, связанных с менеджментом Белгазпромбанка или его бывшим руководителем. Господин Бабарико напрямую связал обыски со своим участием в выборах. В беседе с “Ъ” он сказал, что власти пытаются найти «основания возбудить уголовное дело против меня и снять меня с гонки не потому, что у меня нет 100 тыс. подписей, а потому, что я преступник и человек, находящийся под судом и следствием».





Александр Лукашенко увязку с выборами отверг.

«Как перед Богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то. Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось»,— заявил президент 12 июня по время поездки в Витебскую область.













По его словам, «работали по этому банку и по ним с 2016 года». «Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне. Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы»,— рассказал президент.





От выпада в адрес Виктора Бабарико он, впрочем, не удержался: «Когда рыльце в пушку, не лезь туда (на выборы.— “Ъ”). Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет».





Получается уже у команд двух кандидатов — Виктора Бабарико и Светланы Тихановской — проблемы с белорусскими правоохранительными органами.

В поле зрения силовиков пока не попал Валерий Цепкало — еще один пользующийся популярностью претендент на президентский пост. Но господин Лукашенко уже намекал, что и здесь не все чисто. На встрече с членами правительства 4 июня президент продемонстрировал осведомленность об имуществе оппонента: «На чьи ты деньги ведешь кампанию? "Я дом продал и на эти деньги веду кампанию". Но вы посмотрите, как продал! Он же живет в этом доме — он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании, что тут непонятно! И он наглец выходит и такой чистый и пушистый».





В тот же день Александр Лукашенко высказался о российском участии в политической борьбе, заявив, не называя имен, что отдельных кандидатов финансируют «российские олигархи». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил: «Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Беларуси., это второе».









Тем не менее версия о российском участии в предвыборной гонке в Минске в ходу.

Петр Петровский считает, что в России есть круги, «заинтересованные в том, чтобы ухудшить переговорные позиции Беларуси либо через уменьшение маневренности белорусской дипломатии, чтобы против нас Запад ввел санкции, либо чтобы мы занимались внутренними проблемами и не продвигали позицию единых рынков нефти и газа в ключе равного ценообразования, а не в том ключе, как нам партнеры (российские.— “Ъ”) предлагают». «Нормальные отношения с США и ЕС увеличивают возможность маневренности. А если будут плохие отношения с Западом, у нас не будет маневра, и нас будет легче придушить»,— высказал мнение эксперт «Белой Руси».





ЕС, кстати, уже дал понять, что дальнейшие отношения с Беларусью будут зависеть от того, как пройдут выборы президента. «Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси соблюдались в полной мере и чтобы власти обеспечили среду для настоящей политической конкуренции»,— заявил на прошлой неделе Deutsche Welle официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.







