Подписи за Лукашенко, оказывается, собирали по квартирам. Не боялись, что побьют?
О том, что подписи за выдвижение Александра Лукашенко собирались не только на предприятиях и в госучреждениях, но и по месту жительства людей в письменной комментарии TUT.by заявил высказал глава инициативной группы Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
При сборе подписей за Александра Лукашенко, как ранее уже говорил глава инициативной группы, основной упор был сделан на предприятия и поквартирный обход. В своем комментарии руководитель инициативной группы поясняет: подписи собирали не только на государственных, но и на частных предприятиях.
— Что касается предприятий, то это и частные, и государственные организации. Но здесь несколько неверно говорить про «обход предприятий». Сбором подписей там, как правило, занимаются сами работники этих предприятий, которые входят в нашу инициативную группу. При этом мы ориентировали членов нашей группы, что сегодня, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно стараться, чтоб не было скопления людей. Члены нашей группы во время обеда, до и после работы предлагают коллегам поставить подпись за выдвижение нашего кандидата. По месту жительства подписи собираем также практически во всех регионах. В целом более 50% подписей мы собрали именно по месту жительства людей.
— Вы собрали «порядка 1 миллиона подписей» (Орда отвечал до того, как Александр Лукашенко заявил, что уже собрал 1,5 миллиона подписей. — Прим.TUT.BY). Сколько из них в Минске?
— Учитывая, что в столице сегодня проживает достаточно большое количество людей, то и подписей здесь за выдвижение нашего кандидата собрано много. Но знаете, наверное, неправильно будет делить — Минск, районы, деревни и так далее. При выборах президента вся страна это, образно говоря, один избирательный округ. И каждый гражданин, независимо от места жительства, имеет право подписаться за выдвижение своего кандидата. Причем голоса у всех жителей, скажем так, одинаковые по весу — будь то в Минске, в деревне на Полесье или человека, проживающего на хуторе. Поэтому не вижу смысла разделять и противопоставлять цифры, — отметил Михаил Орда.
09:27 15/06/2020
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