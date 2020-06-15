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Путин написал статью о Второй мировой войне

В Кремле сообщили, что президент позже примет решение о дате публикации своей статьи

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, президент уже написал статью", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, пишет tass.ru

При этом он уточнил, что президент России Владимир Путин, как ожидается, позже примет решение о сроках публикации статьи. "Ожидаем его [Путина] решение о сроках публикации", - сказал он в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июня.


Ранее Песков сообщил ТАСС, что Путин планирует написать и опубликовать статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, однако сроки ее выхода будут связаны с датами основных торжеств по случаю 75-летия Победы.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.
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