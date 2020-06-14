С такими вопросами «Радыё Свабода» обратилась к Виталию Портникову, украинскому публицисту, политологу, политическому обозревателю.





— На ваш взгляд, все ли предопределено на нынешних президентских выборах в Беларуси? Александр Лукашенко так или иначе победит, будет объявлен переизбранным, а протесты если и будут, то их подавят? Возможны ли другие сценарии?

— Для меня президентские выборы в Беларуси — это плебисцит. Так что в победе Лукашенко я уверен. Мощь протестов, если они будут, я не берусь оценивать, но пока что предпосылок для их победы я не вижу. Хотя бы потому, что нет сильной альтернативы Лукашенко, с ним вновь борется не явный кандидат, а позиционная массовка. И неясно, сможет ли эта массовка объединить усилия, даже если во время выборов оппозиционный кандидат появится.





— Белорусская предвыборная ситуация, наверное, выглядит довольно странно, если смотреть на нее украинскими глазами. Президент Лукашенко, архитектор системы союзов с Россией, высылает корреспондентов российского «Первого канала», покупает американскую нефть с подачи госсекретаря США Майка Помпео, обвиняет своих оппонентов в пророссийскости. Главный его конкурент — еще месяц назад многолетний руководитель» Белгазпромбанка » Виктор Бабарико. Кто на белорусских выборах 2020 года «рука Москвы», кто чей спойлер — как это видится из Киева?





— Это не первые и не последние проявления «фронды» Лукашенко, он и в прошлом корреспондентов российского «Первого канала» не только высылал, но и сажал. Москва играет у своего кандидата на выборах еще с 1994 года, когда кремлевский кандидат Кебич — так и хочется сравнить его с Бабарикой — проиграл маргиналу Лукашенко. В Кремле не понимают белорусской маргинальности, как не понимают украинский анархизм. Но это не означает, что Москва не умеет работать с победителями.





— На нынешних выборах все основные соперники Лукашенко — и бывший глава «Белгазпромбанка» Бабарико, и бывший крупный чиновник Валерий Цепкало, и лидер протеста Сергей Тихановский — говорят по-русски. Разговаривать по-белорусски они или не хотят, или просто не умеют. На ваш взгляд, следует ли из этого, что все они — «русский мир» в Беларуси?





— Если учесть усилия Лукашенко по маргинализации белорусского языка, то критерий «русского мира» в Беларуси должен быть ценностным, а не языковым.





— Александр Лукашенко с начала кампании повторяет — мы не допустим Майдана, я не допущу к власти «майданутых». Насколько вероятным вам представляется белорусский Майдан (Площадь) в этом году? И наскольк ероятен его успех, если он будет?





— Украинский Майдан всегда прежде всего восстание за независимость. Белорусская Площадь всегда прежде всего восстание против диктатуры. Поэтому и результаты у них разные.





— В прошлом году Лукашенко довольно неожиданно прогнозировал победу на выборах президента Украины Петра Порошенко. Он давал понять, что это соответствует национальным интересам Беларуси, как он их понимает. А какой результат выборов президента Беларуси в этом году соответствовал бы национальным интересам Украины, как их понимаете вы?





— Национальным интересам Украины отвечает демократическая суверенная Беларусь, которая будет стремиться в Евросоюз и НАТО.





— А чего, на ваш взгляд, ждет от выборов в Беларуси Москва, за кого «болеет» она?





— Москве было бы удобна дестабилизация в Беларуси, что облегчило бы процесс поглощения этой страны.



