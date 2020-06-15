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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Провластный политолог заявляет про "вероломное вмешательство Газпрома" в белорусские выборы и грозит Миллеру судьбой Баумгертнера

Вероломное вмешательство Газпрома в избирательный процесс в Беларуси привел к пристальной проверке БелГазпромбанка, обыскам и выявлению схемы по отмыванию денег, выведенных сотрудниками банка из Беларуси в оффшоры. Уже сейчас в БелГазпромбанке установлено внешнее антикризисное управление во главе с проверенным государственником из команды Президента Беларуси - Надеждой Ермаковой. Последний факт говорит об уровне значимости данного вопроса для руководства страны, пишет политолог Петр Петровский.


«Прямое и вероломное вмешательство Газпрома в белорусские выборы делает перспективы этих активов в Беларуси туманными. Почему? Если Минск закроет глаза и не предпримет каких-либо действий, то продемонстрирует безнаказанность стороны за вмешательство в белорусские выборы. Т.е. какие-то репрессивные действия в отношении активов Газпрома в Беларуси следует ожидать», – написал Петровский.

Далее в комментариях он уточнил, что «суд вынесет решение компенсировать «Газпромом» потери Беларуси в результате махинаций и вмешательства в выборы на сумму активов через их конфискацию». В полемическом задоре Петровский даже допустил арест главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Если они там рамсы попутали, то значит, крылышки им обрежут. А если наш союзник, Российская Федерация как основной собственник не смогла объяснить Газпрому как себя вести в Беларуси, то это сделает Беларусь. Более того, не исключаю повторения с Миллером истории Баумгертнера.(гендиректор компании «Уралкалий» в 2013 году провел 3 месяца в белорусском СИЗО – ред.).  И думаю, что в России будут только рады увидеть Миллера сидельцем в американке», – написал Петровский.

Политолог предлагает российской монополии откупиться от белорусских репрессий скидкой на газ.

«Все началось с Газпрома, вот пусть Газпром все и заканчивает. А снижение цены на газ, а вернее создание единых принципов ценообразования в ЕАЭС, было бы хорошей компенсацией за свое вмешательство», – написал Петровский.

Напомним, что бывший гендиректор Уралкалия Владислав Баумгертнер был арестован после того, как прилетел на переговоры в Минск в июле 2013 года. После долгого торга, в результате которого Уралкалий перешл под контроль людей, близких к Беларуси, Баумгертнера выдалии Москве. Однако в России дело против него прекратили за отсутствием состава преступления. 
"Белорусский партизан"
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