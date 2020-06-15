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Политолог: «Противостояние Москвы и Минска выходит на финальную стадию»

Александр Лукашенко пообещал ЕС, что его страна выйдет из Союзного государства и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще в прошлом году.


Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«О том, что «союзному государству» не бывать, в окружении Лукашенко стали говорить еще осенью прошлого года… В декабре к Лукашенко предъявили целый список претензий на тему анти-российской деятельности. Причиной стали переговоры с ЕС по соглашению о приоритетах сотрудничества, которое предусматривает постепенный выход РБ из «союзного государства» и ЕврАзЭС. В США тоже вроде бы готовы рассмотреть вопрос о решении финансовых проблем Белораси», – написал Гращенков.

По его мнению, сейчас Лукашенко маневрирует уже не между Россией и Западом, а между США и Китаем.

«Конкуренция за РБ между Китаем и США так же позволяет Лукашенко играть на борьбе этих двух тигров, самому оставаясь в роли «мудрой обезьяны» (китайская поговорка). В этом плане Россия, по всей видимости, становится для Лукашенко и его окружения наименее востребованным из активов, что подтверждает «атака» на банки, устроенная в преддверии выборов», – написал Гращенков.

В целом он полагает, что «противостояние Москвы и Минска выходит на финальную стадию».

«Атака на структуру «Газпрома» – это очень серьезный шаг. Фактически, он означает разрыв отношений с Москвой де-факто, которые скоро могут быть оформлены де-юре, выходом РБ из «союзного государства», при поддержке ЕС или Китая», – написал Гращенко.
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