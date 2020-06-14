Дело Белгазпромбанка раздувают до международного заговора?

"За всей этой историей (делом Белгазпромбанка - Прим.) стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико (экс-главы банка, претендента на пост президента Виктора Бабарико - Прим.) и его коллег. (...) Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела", - было заявлено сегодня в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".





Как сообщалось, в минувший четверг Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.





По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".





Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.





Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.





В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.





Позднее акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" в с совместном заявлении подтвердили решении Нацбанка страны сменить руководство Белгазпромбанка.





"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - отмечалось в сообщении.





"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявили "Газпром" и ГПБ.





Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.