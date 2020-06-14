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Друг Лукашенко в Армении устроил массовые протесты

В Ереване после обыска в доме лидера оппозиции начались массовые акции протеста. Сторонники Гагика Царукяна собрались возле здания Совета национальной безопасности, пишет DW.com.





Утром 14 июня сотрудники национальной безопасности провели обыски в доме лидера партии «Процветающая Армения», одного из богатейших людей страны Гагика Царукяна. Еще во время обыска возле его дома собрались несколько сотен сторонников политика, которые считают, что обыск является политическим преследованием со стороны властей.

Власти утверждают, что ведут уголовное дело. Гагику Царукяну инкриминируют подкуп избирателей на парламентских выборах, а также незаконную предпринимательскую деятельность. В деле фигурируют казино и развлекательно-игровые центры, принадлежащие Царукяну.

После обысков Царукяна доставили в СНБ «для беседы». Но его сторонник собрались под зданием и перекрыли улицу. В результате после появления полиции начались драки. Силовики задержали около ста сторонников Царукяна. К зданию СНБ прибыли дополнительные силы полиции и спецназа. Протесты оппозиции происходят в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленной властями в связи с пандемией.
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