Главред «Эха Москвы» Венедиктов, подчеркивающий свою близость к Кремлю, убежден, что Путин не смирится с захватом банка.





Пока мы видим, что за свою белорусскую «дочку» вписались «Газпромбанк» и «Газпром», которым принадлежит по 49,8% акций.





Кремлю на этой стадии делать публичные заявления по поводу ситуации вокруг банка, пожалуй, все же не с руки. Тем более что вот-вот в Минск прилетит Лавров, а потом

Лукашенко, скорее всего, полетит к Путину на парад. Вот там за кулисами может быть жесткий обмен мнениями и торг.





Тем временем в связи с наездом на банк и на влезшего в избирательную кампанию экс-банкира у Лукашенко могут возникнуть проблемы внутри страны. В том смысле, что ореол мученика способен лишь придать Бабарико популярности.





Возможно, наверху сейчас как раз и анализируют реакцию общества на этот наезд. Если окажется, что ореол мученика работает на экс-банкира, то у Лукашенко под рукой — веер способов нейтрализовать ставшего опасным конкурента. Его могут банально не зарегистрировать кандидатом, могут так же банально «закрыть».





Менее вероятен, но не исключен начисто сценарий, когда регистрируют и Бабарико, и еще кучу фигур помельче, чтобы размазать голоса протестного электората, породить неразбериху в умах обывателей. Но это все же большой риск для действующего президента, такую кампанию сложно модерировать. В 2010 году подобный эксперимент закончился Площадью.





С Кремлем же играть на обострение белорусскому президенту не впервой. Возможно, одно из соображений и заключается в том, чтобы, дополнительно обострив отношения с Москвой, красивее позиционироваться в этой избирательной кампании в качестве защитника не своего кресла, а независимости страны.





По большому счету, любые политические издержки для Лукашенко в принципе вторичны, когда идет схватка за власть. Он сначала сотрет в порошок конкурента, а уж потом будет смотреть на Запад, Кремль и общественное мнение внутри страны.





На восточном же направлении главный расчет, вероятно, заключается в том, что Москве все же проще иметь дело хоть и с капризным, норовистым, но изученным до мелочей старым партнером, чем затевать в Беларуси хаос, смуту с непредсказуемыми последствиями.