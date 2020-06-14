Воскресный пикет на Комаровке: без Тихановской и без больших очередей

На этот раз, 14 июня, пикет проходит на фоне напряженной обстановки вокруг сильнейших альтернативных претендентов, а также прозвучавшего на неделе призыва Светланы Тихановской не приходить на пикет в Минске. Претендент в кандидаты сказала, что боится провокаций.





На самой площадке напротив входа на рынок стоят палатки и столы сборщиков подписей за Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Сергея Череченя.





Сборщиков подписей за Светлану Тихановскую нет.





Напомним, сбор подписей по всей стране проходит до 19 июня, но команды кандидатов намерены остановить сбор раньше, чтобы было время проверить подписи.







