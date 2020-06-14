



«Может же быть так, что действие любого из кандидатов за последние дни вызвало у вас непреодолимое желание перестать его поддерживать? Ведь всякое могло случиться! Даже если вы уже поставили подпись за этого кандидата, и теперь жалеете об этом, – есть решение! свою подпись можно отозвать!» – говорится в телеграм-канале инициативы.





Для этого нужно заполнить форму и «Честные люди» обещают выслать вам на электронную почту готовое заявление об отзыве со всеми правильными адресами. Можно просто скачать форму и заполнить ее от руки.





«Ни одни честные выборы не могут начинаться с принудительного сбора подписей. Каждый может отозвать свою подпись в любой момент, без объяснения причины и без уведомления работодателя или любого другого лица. Никто, кроме вас, об этом не узнает», – уверяют представители инициативы.





Инициатива «Честные люди» создана для того, чтобы, используя современные технологии, найти активистов, готовых попытаться стать членом участковой избирательной комиссии, и честных людей, имеющих мужество сообщить о нарушениях избирательного законодательства.







