Напомним, что сам Бабарико это отрицает.





Предлагаем вашему вниманию полный перевод статьи американского издания, сделанный Reform.by





Непослушный союзник Путина бросает взгляд на Запад из-за напряжения в связях с Россией





В последнее время Александр Лукашенко был недружелюбен к Кремлю. После десятилетий зависимости от Москвы беларусский лидер покупает нефть у США, заигрывая с Западом и одновременно организуя обыск в российском банке, экс-глава которого является его оппонентом на предстоящих президентских выборах.





Все это вызывает у Путина головную боль, поскольку в августе Лукашенко почти наверняка получит шестой срок президентства, что грозит ослаблением связей России со стратегически важной страной.





«Старые отношения постепенно рушатся, есть подозрение, что Лукашенко поощряют извне, — предполагает бывший советник Кремля Глеб Павловский. — Хотя Лукашенко стал для России «постоянным раздражителем», «Беларусь очень важна, и Москва просто не может позволить себе ее потерять», — добавил он.





Напряжение демонстрирует трудности, которые испытывает Путин в поддержании отношений даже с близкими союзниками, поскольку послевоенный порядок в Европе нарушила в 2014 году аннексия Крыма, что вызвало вопросы о региональной безопасности. Гранича с членами НАТО Польшей, Литвой и Латвией, Беларусь рискует оказаться в центре внимания геополитической борьбы Путина с Западом.





Для сохранения независимости Лукашенко имеет опыт игры на две стороны. Таким образом он обеспечивает авторитарное правление над народом в 9,4 миллионов человек. Тем не менее, на этот раз напряженность может усилиться, поскольку из-за падения цен на нефть Россия уже не выглядит так привлекательно в качестве союзника.





По словам одного из кремлевских чиновников, отношения с Лукашенко ухудшаются, поскольку США и их союзники пытаются вбить клин между Минском и Москвой, а Беларусь втянута в битву за влияние.





Беларусь начала перерабатывать начальные поставки с 80 000 тонн (586 000 баррелей) сырой нефти США, доставленной танкером в литовский порт в начале этого месяца, когда впервые была закуплена нефть у Америки. Это произошло после февральской встречи госсекретаря США Майкла Помпео с Александром Лукашенко. Со времен визита в Беларусь президента Билла Клинтона в 1994 году Помпео стал самым высокопоставленным должностным лицом США, которое посетило страну. Он уверил Лукашенко, что Америка сможет ставлять «100% необходимой вам нефти по конкурентоспособным ценам».





В то же время Лукашенко публично обвинял Москву в принуждении к политическому союзу в обмен на дешевые поставки нефти после того как в ценовом споре Россия сократила поставки нефти на три четверти. Помпео же сказал, что Беларусь «ради процветания или безопасности не должна зависеть от какого-либо одного партнера».





Тем не менее, для попытки обуздать Лукашенко Путин имеет в своем распоряжении мощные рычаги. Хотя поставки были на 65% ниже, чем в прошлом году, в первые три месяца 2020 года Россия поставила 1,6 миллиона тонн нефти в Беларусь, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта машин и продуктов питания ее более крупному соседу. Беларусь также неоднократно обращалась к России за кредитами. Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения.









Реакция на коронавирус





Реакция Лукашенко на эпидемию коронавируса усилила раздражение Кремля. Когда Россия закрыла свои границы, а Путин ввел в марте общенациональный карантин, Лукашенко заявил, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».





Когда эпидемия вынудила Путина отложить военный парад 9 мая к 75-й годовщине победы в ВОВ, Лукашенко продолжил свое собственное празднование, заявив, что отмена мероприятия будет «предательством» тех, кто погиб.





С момента прихода к власти в 1994 году Лукашенко неоднократно подавлял оппозицию. В финансировании протестов против него в преддверии выборов 9 августа он видит российский след и намекает на иностранную поддержку его основных конкурентов — банкира и популярного YouTube-блогера.





В пятницу он заявил, что лично приказал сотрудникам госбезопасности провести расследование в отношении беларусского филиала российского «Газпромбанка», что привело к задержанию 15 человек.





Виктор Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» в течение 20 лет, пока в мае не подал в отставку, чтобы бросить вызов Лукашенко. В четверг он обвинил власти в «готовности использовать любые средства для предотвращения честных выборов» после обыска банка, инициированного в связи с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.





«Газпромбанк» и «Газпром» назвали задержания незаконными и уверили, что защитят свои права.





Два московских источника, знакомых с данным вопросом, сообщают, что Бабарико не получает денег из Кремля и действует независимо, однако решив участвовать в выборах, обсудил свои планы с российскими официальными лицами.





В свою очередь, Бабарико, обещающий рыночные реформы для уменьшения зависимости страны от внешних источников поддержки, рассказал в интервью Bloomberg, что не обсуждал свою кандидатуру с российскими официальными лицами, отметив, что по беларусским законам получать иностранную поддержку на выборах незаконно.









Преследование оппозиции





Отношения Лукашенко с США и Евросоюзом не из легких. Запад ужесточил санкции против Беларуси после ареста лидеров оппозиции и избиения демонстрантов во время президентских выборов 2010 года.





В четверг Дональд Трамп продлил на год санкции США, введенные в 2006 году против Лукашенко и некоторых других белорусских чиновников. Тем не менее, в прошлом году впервые за более чем десятилетие США и Беларусь договорились об обмене послами.





Россия может рассчитывать на подобный сценарий и в этот раз, когда Беларусь расправляется с политическими оппонентами, портя отношения с Западом, считает Павловский, который являлся кремлевским консультантом с 2000 по 2011 год.





«Это не свергнет Лукашенко, по крайней мере, пока, — сказал он. — Но это сделает его жизнь сложнее».





Жесткая линия России в отношении цен на нефть в январе пока не принесла никаких результатов. Беларусский лидер предпринимает шаги по снижению зависимости, обращаясь к другим поставщикам, в числе которых Азербайджан и Саудовская Аравия.





«Лукашенко расценил эту нефтяную войну как наказание и больше не захотел, чтобы им помыкали», — считает основатель минского политического консалтингового проекта Sense Analytics Артем Шрайбман. «Беларусь и Россия вступили в самый глубокий кризис за последние 25 лет», — добавил он.





Henry Meyer, Irina Reznik, Aliaksandr Kudrytski, Bloomberg



