Команда Бабарико сдала на проверку первые 75 тыс. подписей
Штаб Виктора Бабарико сообщил о том, что в субботу в районные комиссии были сданы первые 75 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты РБ.
«Первые 75 000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75 000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее!», - говорится в сообщении штаба.
По сообщению штаба, на данный момент имеется 335 001 подпись. Историю этой одной подписи можно прочитать в материале: 230 тысяч и одна подпись, которой никогда не будет...
Самим штабом уже проверено и верифицировано 220 тысяч подписей.
Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты по белорусскому законодательству необходимо 100 тысяч подписей.
Вчера стало известно, что команда Бабарико при сдаче подписных листов в комиссии по выборам попыталась применить специальную процедуру, однако ЦИК ее отверг.
"Белорусский партизан"
08:23 14/06/2020
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