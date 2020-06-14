Политолог: Лукашенко взял у России заложников

Так он прокомментировал заявление Газпрома о незаконном назначении руководителей Белгазпромбанка, которое сопровождалось обысками в компании.





«Главная причина атаки на Белгазпромбанк — это выборы в Беларуси. Как известно, кандидат в президенты Виктор Бабарико, ранее 20 лет руководивший этим банком, показывает феноменальный результат: почти 10 тысяч человек собрали около 400 тысяч подписей в его поддержку. Видимо, это взбесило Лукашенко и он перевозбудился», — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.





«Кроме того, президента смущает популярность Бабарико, который по разным опросам набирает более 50% голосов, в то время как у Лукашенко рейтинг поддержки колеблется от 3% до 7%. После этого опросы, в том числе на интернет-площадках, оказались под запретом», — продолжил собеседник.





«В итоге у Лукашенко сложилось не очень хорошее отношение к Бабарико. Он связал его успех с Белгазпромбанком, и таким образом родилась «теория заговора банкиров», которые якобы намерены захватить власть в стране», — пояснил эксперт.





«Ну а происходящее с банком — это рейдерский захват в стиле 90-х, который нарушает законодательство Белоруссии, России и ЕАЭС. Нечто похожее мы уже видели в Киеве, когда был захвачен Сбербанк. Потому Газпром ожидаемо заявил, что не признает назначенное Минском руководство банка. Но этого мало, нужна официальная реакция Москвы», — отметил политолог.





При этом эксперт напомнил, что 19 июня глава МИД России Сергей Лавров должен прибыть в Минск, где ожидается подписание соглашения о взаимном признании виз, выданных третьим странам.





«Думаю, Лавров не стал бы ехать в Минск ради подписания одной бумажки. Скорее всего состоится двухстороння встреча с Лукашенко, где президент постарается договориться о переговорах с Путиным 24 июня в Москве. Если переговоры состоятся — государственные медиа интерпретируют их как поддержку Лукашенко со стороны Кремля», — прогнозирует политолог.





«И на встрече с Путиным Лукашенко постарается получить выкуп за захваченный банк: либо финансовый, либо политический. Но, насколько мы знаем, Россия захват заложников не прощает», — резюмировал Болкунец.



