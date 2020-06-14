Акции в Лондоне и Париже переросли в беспорядки









В Париже и Лондоне в субботу, 13 июня, состоялись масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия.

По данным телеканала BFM, на площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек.

Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.

Также они призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.

Во время демонстрации группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В ходе манифестации были задержаны 26 человек.

Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.