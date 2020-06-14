Акции в Лондоне и Париже переросли в беспорядки
На антирасистских протестах в столицах Британии и Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией.
В Париже и Лондоне в субботу, 13 июня, состоялись масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия.
По данным телеканала BFM, на площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек.
Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом Жизни чернокожих имеют значение (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.
Также они призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.
Во время демонстрации группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
В ходе манифестации были задержаны 26 человек.
Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.
07:16 14/06/2020
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