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Трамп: США завершают эру бесконечных войн

Президент США Дональд Трамп считает, что американские военнослужащие не обязаны решать конфликты в зарубежных странах. Об этом он заявил 13 июня, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).


"Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов", − отметил Трамп.
 
Он подчеркнул, что США "завершают эру бесконечных войн" и в этом состоит "новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов".
 
"Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, − это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские", − подчеркнул президент.
 
Ранее стало известно, что Трамп приказал сократить численность военнослужащих США в Германии.
 
Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали исторический мирный договор. Он предусматривает постепенный вывод сил США и международной коалиции из Афганистана.
Korrespondent
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