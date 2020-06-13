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"Грустная история о зависти": в Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

По данным контрразведки, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив анонимное письмо


Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином троих местных чиновников: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны.

Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.

В ведомстве пришли к выводу, что все дело оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге".
Фокус
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