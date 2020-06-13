"Грустная история о зависти": в Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
По данным контрразведки, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив анонимное письмо
Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином троих местных чиновников: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны.
Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.
В ведомстве пришли к выводу, что все дело оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге".
20:56 13/06/2020
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