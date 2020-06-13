Повлияли ли скандалы и разоблачения на рейтинги претендентов на президентское кресло?
Волна компромата, которая в последние дни обрушилась на главных оппонентов действующего президента, их не только не потопила, но наоборот укрепила.
Как свидетельствуют итоги голосования на сайте Primaries.by, голоса на данны момент распределяются следующим образом:
Виктор Бабарико - 66,7%. Хотя еще неделю назад, 6 июня было 58,6%.
Валерий Цепкало - 21,6. Рейтинг Цепкало стойко держится возле 20 процентов и с 6 июня медленно, но растет.
Потеряла позиции Светлана Тихановская. Сегодня у нее 6,6%, хотя еще неделю назад, 6 июня было 15%.
Рейтинг Александра Лукашенко, у которого 4-е место, теперь не дотягивает и до 3% - всего лишь 1,7%.
Таким образом, говнометание в адрес оппонентов Лукашенко не помогло. По крайней мере, интернет-аудитория, которая принимает участие в этих опросах, на "слив комромата" среагировала не так, как хотели бы власти.
К кому уходят сторонники Светланы Тихановской, а вернее Сергея Тихановского, сказать сложно. Но явно не к Александру Лукашенко. Первый этап эйфории и солидарности прошел, включились рациональные мотивы и "уличные оппозиционеры", судя по всему, присоединяются к Бабарико, Цепкало или к лидеру ОГП к Николаю Козлову, который в этом опросе отстает от Лукашенко в рамках статистической погрешности.
Напомним, что опросы в интернете не являются полноценным социологическим исследованием. Но свидетельствуют о многом.
"Белорусский партизан"
18:02 13/06/2020
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