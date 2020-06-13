+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Венедиктов: Путин не смирится с захватом "Белгазпромбанка"

Руководитель Российской Федерации Владимир Путин не смирится с захватом белорусскими властями “Белгазпромбанка”. Про это в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил её главный редактор Алексей Венедиктов.


“Бывший глава Белгазпромбанка (Виктор Бабарико. — Прим.), является оппонентом Лукашенко. В моём представлении происходит следующее. Лукашенко находится в сложном и жестоком противостоянии с Путиным и Россией, это связано с тем, что от него хотели, чтобы Беларусь объединилась с Россией и нам не нужны были бы поправки Конституции, то есть нужны но другие, не обнуление. Он считает, что именно посредство “Газпрома”, “Газпромбанка” и этого “Белгазпромбанка” финансирует вот этого оппозиционера”, — сказал Венедиктов. 

Действия Александра Лукашенко по отношению к “Белгазпромбанку” Алексей Венедиктов сравнил с захватом Владимиром Путиным компании “Юкос”, которая когда-то принадлежала его оппоненту Михаилу Ходорковскому.   

11 июня в "Белгазпромбанке" прошёл обыск, произведённый сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. 12 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, что возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных преступным путём.

Подозреваемыми по делу проходят нынешние и бывшие банковские сотрудники, а также представители коммерческих структур. Также он добавил, что следствие имеет доказательства, что к противоправной деятельности причастен экс-глава банка Виктор Бабарико, который выдвигается на пост президента Беларуси. Сам Бабарико охарактеризовал эти действия как попытку политического давления на него. 

"Белгазпромбанк" действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимущество Беларуси имеет 0,097% акций.

Руководство "Газпрома" уже заявило, что действия против "Белгазпромбанка" нарушают белорусские законы и затрагивают интересы российских акционеров.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru