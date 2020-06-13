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Мнение: Как создать противовес единственному претенденту

Лукашенко даже не вспомнил о консенсусе, как сделал это Ярузельский в Польше, а вспомнил, «как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана».

Мнение: Как создать противовес единственному претенденту
Предприниматель Анатолий Змитрович из Светлогорска предлагает создать Общественный комитет избирателей, который должен стать противовесом избирательной политике действующего руководителя государства.

- Сложилась ситуация, когда один из претендентов в президенты – действующий глава государства использует весь силовой блок против своих оппонентов.

Нужно создавать противовес таким действиям, своего рода третейский суд, который я вижу в виде Общественном комитет избирателей – граждан Республики Беларусь. В него должны войти представители команд претендентов в президенты, а также независимые юристы, эксперты: граждане страны могли бы направлять в комитет все факты нарушений законодательства со стороны действующего руководителя.

Направлять факты нарушений Ермошиной и в прокуратуру не имеет смысла: в ответ приходят одни отписки.

В Общественный комитет избирателей следовало бы включить бывшего судью Конституционного суда Михаила Пастухова. Председателей Верховного Совета Станислава Шушкевича и Мечислава Гриба, Нобелевского лауреата – Светлану Алексиевич и других моральных авторитетов Республики Беларусь, которые бы рассматривали не только проблемные вопросы избирательной кампании, но и давали юридические заключения по обращениям кандидатов. А избиратели сравнивали бы ответы Ермошиной, прокуратуры с заключениями комитета.

Мне кажется, под силу создать такой противовес одному из потенциальных кандидатов в президенты. Председатель Центральной комиссии по выборам заняла сторону одного из претендентов, силовой блок – на стороне одного претендента, мало того, последние события четко показывают, что руководители силовых и контролирующих структур устроились на работу к частному лицу (к одному из претендентов в кандидаты) и выполняют все его указания, используя ресурсы своих организаций. Остальные кандидаты в президенты слабо представляют, чем грозит такая однобокая ориентация государственной машины. Общественный комитет избирателей может стать центром сбора и рассмотрения нарушений законодательства со стороны действующего руководителя.

Мы все прекрасно помним 2010 год, когда Лукашенко, злоупотребив властью и служебным положением, дал каждому беларусу по 500, тем самым подкупив избирателей, а в 2011 году из-за этого наступил кризис. Ярослав Романчук просчитал, что действующий президент обещания 2015 года выполнил только на 12%. Если он обещает, но не выполняет – имеет ли он право баллотироваться на очередной срок?

Почему так получилось? За 26 лет, забирая конституционные свободы у граждан, сделал их подданными, а когда подданны захотели стать гражданами, весь силовой блок, вся государственная машина ополчилась на них: как это вы, из рабов да в свободные люди захотели?

Беларуский руководитель внешне европейский президент, внутри по ментальности– среднеазиатский хан. Как ответил Лукашенко на замечание Науседы о ситуации с коронавирусом? Ты у себя в Литве смотри за коронавирусом. У ханов и баев, собравшихся вместе, самым неуважительным вопросом был: как живут твои рабы? Можно было говорить о лошадях, породистых скакунах, о женщинах, но только не о рабах. Лукашенко даже не вспомнил, что нужно искать консенсус с обществом, как сделал это Ярузельский в Польше, пригласив Валенсу и профсоюзы за круглый стол в 1989 году. А вспомнил Рахмона и Каримова: «как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек». У человека азиатское мышление, а его вертикаль власти – остатки ордынского правления.

Претенденты в президенты сделают большую ошибку, если не создадут противовес – Общественный комитет избирателей.

Когда кандидаты начнут отправлять факты нарушений не только и не столько в прокуратуру, в Центризбирком, но и в Общественный комитет избирателей, который будет выносить вердикт, тогда он и заставит с собой считаться. Нынешний Центризбирком – структура одного претендента в президенты.
Анатолий Змитрович, Беларуская праўда
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