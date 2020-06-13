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Сколько кандидатов в президенты Беларуси были посажены в тюрьму: вы удивитесь

Участие в президентских выборах в Беларуси занятие кране небезопасное.


С 2001 года, когда Александра Лукашенко переизбирался в первый раз, общее число допущенных к выборам кандидатов достигло 21.

Сколько кандидатов в президенты Беларуси были посажены в тюрьму: вы удивитесь
И, как подсчитало «Радио Свобода», после завершения выборов каждый третий из них - 7 человек - оказались за решеткой. В общей сложности они получили 26 лет тюрьмы.

К слову, это столько же, сколько Лукашенко находится у власти.


Самыми репрессивными были выборы 210 года. Тогда после окончания избирательной кампании на скамье подсудимых оказались 6 из 10 кандидатов. Реальный срок получили трое - Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Ус.
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