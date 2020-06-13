











По его словам, авторитарные системы всегда опираются на силу. Но при этом одним из важных элементов их стабильности является электоральная поддержка хотя бы 30–40% населения, сохранение популярности и лояльности.





«Нынешняя кампания показала, что Лукашенко практически полностью потерял лояльность и поддержку большей части населения. Восстановить поддержку он уже не сможет. Электоральный авторитарный режим в течение нескольких дней переформатировался в исключительно милитаристский режим. По факту мы имеем военную диктатуру. Она просуществует до тех пор, пока Лукашенко сможет обеспечить себе лояльность со стороны силовиков», - сказал Павел Усов в интервью Intex-press





Эксперт отмечает, что политические изменения в авторитарной системе возможны при условии «массовой и открытой поддержки альтернативы».





«Другими словами, через протесты, через революцию и столкновения с властью. Такова реальность. Выборы могут стать инструментом для мобилизации населения, популяризации и легитимизации политической альтернативы, они становятся трамплином для протестов и перемен. Других способов нет. Нынешняя кампания продемонстрировала не только глубокий кризис системы, но и ее готовность защищаться любыми средствами», - делает вывод Усов.





Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.