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Политолог: На фоне резкого ухудшения отношений с РФ Беларусь чрезвычайно сильно интересуется военным опытом Украины

Зачем украинские военные приезжали в Минск? Политолог Игорь Тышкевич считает этот вопрос очень интересным.

Политолог: На фоне резкого ухудшения отношений с РФ Беларусь чрезвычайно сильно интересуется военным опытом Украины
Итак. Факт один – сообщение пресс-службы МО Украины: "Сегодня с целью проведения консультаций состоялся однодневный рабочий визит правительственной украинской делегации в Беларусь. В состав делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, также вошли: председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, министр обороны Украины Андрей Таран, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представители Министерства иностранных дел Украины и другие официальные лица".

Первый абзац традиционный, а вот состав делегации очень интересен. Резников – это Донбасс. МО – это Донбасс и военные проекты. Ермак – тоже Донбасс. В эту группу вошел глава комитета по правовой политике. Значит, часть тем требует коррекции законодательства.

Традиционные для таких визитов представители МИД упомянуты "спойлером" – они ключевой роли не играли.

Возникает вопрос: что могли обсуждать?

1. Традиционное – и это будет в пресс-релизах – безопасность.

2. Уже интересный, в свете заявлений Лукашенко, выход осенью из тени ряда совместных проектов – это сотрудничество в военно-технической сфере. Тут есть место "хотелкам" военных (какое оружие нужно) в обеих странах. Тут фоном идет тема Донбасса (в том числе применение опытных образцов). И для этого необходимо правовое обеспечение.

3. Тут очень интересно. Помните обсуждение идеи миротворцев. Это и Донбасс, и военные, и правовая политика. Возможно, прошло зондирование почвы. На фоне резкого ухудшения отношений Беларуси и РФ такая идея и ее проработка украинской стороной уже не выглядит абсурдной.

Ну и есть еще одно. Белорусская сторона чрезвычайно сильно интересуется опытом Украины после 2014 года. Часть этого опыта легла в основу концепций реформирования военной медицины, часть – в акценты при разработке вооружений и ресурсной накачки отрядов спецназначения.

Поговорить о том, чтобы обмениваться несекретной информацией (именно обмениваться) без риска создания шпионских скандалов, тоже стоит.

Одним словом, интересно закрутилось. Перечисленные пункты – это всего лишь предположения, без анализа вероятности каждого из тезисов сегодня.

В любом случае ближайшие пять-шесть месяцев покажут. Можно начинать отслеживать тему, написал Тышкевич на своей странице в Фейсбук.

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