Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что следующим будет он
Претендент на президентское кресло, один из лидров предвыборной гонки, согласно независимым опросам, Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что после Бабарико правоохранительные органы придут за ним.
Политологи сходятся во мнении, что то, чем сейчас занимается власть имеет два объяснения:
1. Попытка дискредитации оппонентов, которые явно популярнее действующего президента
2. Меодом шантажа и запугивания вынуждает Бабарико и Цепкало сняться с выборов, чтобы вернуть кампанию в проверенное русло.
Правильный ответ выберите сами.
"Белорусский партизан"
10:36 13/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение