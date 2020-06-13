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Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что следующим будет он

Претендент на президентское кресло, один из лидров предвыборной гонки, согласно независимым опросам, Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что после Бабарико правоохранительные органы придут за ним.



Политологи сходятся во мнении, что то, чем сейчас занимается власть имеет два объяснения:

1. Попытка дискредитации оппонентов, которые явно популярнее действующего президента

2. Меодом шантажа и запугивания вынуждает Бабарико и Цепкало сняться с выборов, чтобы вернуть кампанию в проверенное русло.

Правильный ответ выберите сами.  
"Белорусский партизан"
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