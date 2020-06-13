







Политологи сходятся во мнении, что то, чем сейчас занимается власть имеет два объяснения:





1. Попытка дискредитации оппонентов, которые явно популярнее действующего президента





2. Меодом шантажа и запугивания вынуждает Бабарико и Цепкало сняться с выборов, чтобы вернуть кампанию в проверенное русло.





Правильный ответ выберите сами.