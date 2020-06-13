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Команда Виктора Бабарико начала передачу подписей для проверки. Возникли сложности

Друзья! Сегодня мы подаем часть подписей в избирательные комиссии. И хотим рассказать вам о том, как мы намерены защищать подпись каждого, кто оставил её за Виктора Бабарико, такое сообщение появилось сегодня на сайте Виктора Бабарико. .


Штаб Бабарико разработал специальную процедуру сдачи листов в комиссии по выборам. Зачем?

- Члены комиссии принимают подписные листы под счёт с занесением в журнал записи о количестве собранных листов, без какой-либо детализации. Как выяснилось, журнал может быть сделан из обычной тетради, с не прошитыми и не пронумерованными листами.

Как убедиться в том, что комиссия будет проверять именно те листы, которые сдал координатор, и что порядок отбора листов будет такой, как указано в протоколе комиссии (например, каждый четвертый лист)?

Как нам поможет программное обеспечение?

Мы разработали программу, которая готовит сопроводительные письма со следующей информацией: какие фамилии содержатся в подписных листах и каков порядок расположения подписных листов.

Это большой объем работы. Но сейчас мы можем подтвердить информацию о том, когда сдан каждый из проверенных листов, в каком порядке расположены листы в пачке, и фамилии каких избирателей содержатся в каждом из листов.

Штаб Бабарико сообщает, что 12 июня сопроводительные письма не были приняты членами избирательных комиссий, которые по этому вопросу консультировались с ЦИК.

"При этом нам не только отказали в принятии письма и его регистрации, но и в предоставлении книги замечаний и предложений. Мы не можем заставить членов избирательных комиссий подтвердить получение сопроводительных писем, поэтому при дальнейшей подаче подписей все сопроводительные письма будут направляться по почте. Однако принцип останется тем же: мы знаем, каким образом, куда, и в каком порядке подана каждая подпись избирателей", -- гоорится в сообщении штаба.
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