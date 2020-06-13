Политолог про сценарий власти: втянуть всех в манипулятивные выборы

С одной стороны мы имеем консолидированный авторитарный режим. У него полнота власти, ресурсы, сила и возможность применения практически неограниченного насилия.





С другой стороны мы имеем разрозненных противников этого режима. Численно (по количеству людей) их гораздо больше, чем сторонников режима, но они атомизированы и поэтому — слабы.





Актеры на сцене

Режим представлен персоной лидера.





Другая сторона представлена фигурами кандидатов. Чем дальше, тем больше вся альтернативная режиму сторона будет ассоциироваться с самым популярным кандидатом — Виктором Бабарико. Пока он выглядит как кандидат «не от власти и не от оппозиции», и это его плюс.





Акторы на арене





С одной стороны: государственный административный аппарат, силовые структуры, государственные медиа, государственные предприятия, подконтрольный государству частный бизнес, всякие ГОНГО, сознательный электорат Лукашенко (и их, как минимум, под 25-30%). Здесь важно то, что играет централизованная государственная машина.





С другой стороны: независимые медиа, сторонники альтернативных кандидатов, немножко частного бизнеса, блогеры, независимые организации гражданского общества, политизированная публика из социальных сетей и люди, желающие смены власти (вне зависимости от их политических предпочтений, установок на эти «выборы», относят они себя к оппозиции или к центристам). Важно: нет централизации и нет общего понимая направления действий.





Внешние силы: Запад (не играет вообще, не влияет на ситуацию, не хочет и не будет в нее вмешиваться), Россия (играет, но не всерьез, потенциально может вмешаться).





Дополнительные факторы в ситуации: кризис экономики растет; кризис управления возможен при резком экономическом падении; уровень социальной напряженности ввиду экономических сложностей и коронавируса высокий, но пока не сопряжен со стихийными протестными выступлениями.





Сценарий властей

Вытянуть всех недовольных в ситуацию манипулируемых «выборов» и победить в ней через фальсификацию результатов. Таким образом режим обновляет свою легитимность и разрешает кризис власти.





Альтернативный сценарий





Не просматривается.





Было два сценарных предложения:





участие в «выборах», достижение «электоральной победы» и предотвращение фальсификаций;





всеобщий бойкот и срыв «выборов» для подрыва легитимности режима.





Первый сценарий победил второй, больши тво альтернативных акторов выбрало его.





Реализация первого сценария упирается в механизм предотвращения фальсификаций. Он не представлен, и, скорее всего, его и нет у кандидатов в реализуемой форме.





Для реализации второго сценария теперь необходимо солидарное снятие хедлайнеров кампании: Бабарико, Цепкало и Тихановской. Чем больше внимание будет концентрироваться на Бабарико, тем в большей степени реализация бойкота будет зависеть от него, а не от всех трех вместе взятых. То есть, по поводу бойкота — это теперь не к тем, кто был за него изначально, не от них он уже зависит.





Соответственно, без проявленного альтернативного сценария, ситуация будет развиваться «сама собой» (по «естественному» сценарию).





«Естественный» сценарий





Высокий уровень социального напряжения, высокий уровень мобилизации во время электоральной кампании, недоверие официальным результатам «выборов» со стороны альтернативной публики вызовут волну массовых выступлений.





Режим готов к подавлению массовых протестов.





Что будет делать режим в ближайшее время?





Укреплять и консолидировать свою сторону.





Примеры: «загон» госпредприятий в госбанки, чистка рядов силовых структур и т.п.





Поляризовать политическое противостояние: «кто не с нами, тот против нас»:





- из всех проявленных активных «центристов» (тех, кто не за оппозицию, но и не за Лукашенко), которые вошли в кампании альтернативных кандидатов, будут лепить оппозицию;

- из кандидатов, которые пытаются играть на поле между оппозицией и режимом, будут лепить оппозицию и склонять их к радикализации. С нововылепленной оппозицией потом будут поступать как обычно поступают с традиционной оппозицией.





Примеры: проверки и санкции против частных кампаний, лояльных альтернативным кандидатам; разные формы давления на самих кандидатов и их команды; провокации радикальных действий в ходе агитационной кампании; подбрасывание какой-нибудь «арматуры» в ходе обысков.





Увеличивать цену политического участия.

Примеры: аресты и другие виды репрессий, показательные разгоны уличных акций (например, пикетов кандидатов). Под удар должны попадать случайные люди.





Увеличивать раскол между разными группами на другой стороне баррикады. Важно отделить потенциальных уличных лидеров от политических лидеров (прежде всего, от Бабарико), чтобы они не доверяли друг другу и действовали разрозненно. Ну и нужно всячески усиливать существующую неприязнь одних противостоящих режиму групп к другим. Впрочем, тут даже особенно помогать не надо, мы сами справляемся.





Ближайшее календарное событие кампании: сдача собранных подписей (19 июня) и последующие решения о регистрации (5-14 июля).





Прогноз (спекулятивный, конечно): зарегистрируют 5-7 кандидатов, включая всех трех хедлайнеров.







