Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Об этом сообщил официальный представитель НАТО. Он, правда, подчеркнул: речь о членстве Украины в организации или каких-то новых действиях по этому вопросу не идет.





Тем не менее, в Киеве решение альянса восприняли позитивно. Украинский президент Владимир Зеленский, к примеру, оценил этот шаг как признание вклада страны в совместные операции НАТО. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина сможет теперь укрепить свою безопасность. По мнению дипломата, Киев благодаря участию в совместных учениях будет перенимать опыт у государств-участниц альянса. Кроме того, это позволит обмениваться разведывательными данными, добавил Кулеба.





Украина стала шестым по счету государством-партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус уже имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.